Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Tüm dünyanın gösterdiği tepkilere kulaklarını tıkayan İsrail, savaşı Orta Doğu'ya yaymak için elinden geleni yapıyor...

Gazze'de 45 bine yakın masumu öldüren İsrail, binlerce insanı ise yaraladı ve yerlerinden etti.

Gazze'de uyguladığı politikayı Lübnan'a da taşıyan İsrail, orada da masumları öldürdü ve vatandaşları zorunlu göçe zorladı.

Saldırılar nedeniyle 5,3 milyon nüfusa sahip Lübnan'da, yaklaşık 1,9 milyon kişi zorla yerinden oldu.

Ekim ayından beri saldırılarını sürdüren İsrail, yapılan arabuluculuklar ile ateşkes imzalayı da dün kabul etti.

ATEŞKES RESMEN BAŞLADI

ABD Başkanı Joe Biden'ın Lübnan ile İsrail hükümetlerinin onaylamasının ardından duyurduğu ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girdi.

"HEM LÜBNANLILAR HEM DE YAHUDİ YERLEŞİMCİLER GERİ DÖNECEK"

Biden, İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen Lübnanlılar ile İsrail'in kuzeyindeki Yahudi yerleşimcilerin evlerine dönmesinin sağlanacağını da dile getirdi.

BİNLERCE KİŞİ DÖNÜŞ YOLUNA DÜŞTÜ

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Lübnan'da kutlamalar yapıldı. İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Lübnanlılar ise evlerine dönmeye başladı.

Evlerine dönmek isteyenler, Lübnan'ın güneyine doğru yollara düştü. Güneye giden yollarda yoğun trafik oluştu.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından Lübnan'ın güneyindeki evlerine dönenlerin bazıları havai fişeklerle bu durumu kutladı.

GERİ DÖNEN LÜBNANLILAR ENKAZLA KARŞILAŞTI

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından evlerine dönen Lübnanlılar, yaşadıkları bölgede oluşan yıkımın şokunu yaşıyor.

Saldırıların birinci hedefi haline gelen başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine dönen Lübnanlılar, tahrip olan yollar ve yıkılmış binalarla karşılaştı.

İLGİLİ HABER Lübnan hava yolları ateşkesin ardından sefer sayısını artırıyor

LÜBNAN'DA 3 BİN 823 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ateşkesle sonlanan İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 960'ı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 823 kişi öldü, yaklaşık 1,9 milyon kişi de zorla yerinden edildi.

İSRAİL SALDIRILARINDAN GERİYE AĞIR YIKIM KALDI

İsrail ordusunun Gazze'de olduğu gibi Lübnan'daki saldırıları da ağır yıkıma neden oldu.

Kara saldırılarını Litani Nehri'nin güneyini hedef alan İsrail ordusu, hava saldırılarında başta başkent Beyrut olmak üzere birçok kenti hedef aldı.

Ülkenin doğusu ve güneyinin yanı sıra Beyrut'ta yoğunlaşan hava saldırıları nedeniyle kentlerde ağır yıkım oluştu.

Kara saldırılarının hedefindeki köy ve beldelerdeki yıkım ise daha ağır oldu.

Lübnan haber ajansına göre, İsrail ordusu kara saldırılarında Lübnan'ın güneyinde şu ana kadar 37 beldeyi yerle bir etti ve buralardaki 40 binden fazla konutu yıktı.

GAZZE'YE SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

Lübnan ile ateşkes anlaşmasına varan İsrail, odağını yeniden Gazze'ye çevirdi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde yer alan Ebu Dayya Ailesi'ne ait bir eve saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin naaşları, kentteki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.