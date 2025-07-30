Avustralya Başbakanı Albanese, Filistin Devleti'ni tanıyacağının sinyalini verdi

İsrail kana doymadı...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında 60 bin insan hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

İsrail'in uyguladığı bu soykırım ve abluka politikasına dünya kamuoyundan da tepkiler gelmeye devam ediyor.

ULUSLARARASI BASKILAR SONUÇ VERDİ

Bu süreçte tüm dünya, Filistin'e destek vermeyi sürdürüyor.

Yoğun diplomasi faaliyetleri ve halkların desteği sonrası ülkeler de tek tek Filistin'i tanımaya devam ediyor.

AVUSTRALYA'DAN KRİTİK ADIM

ABC News'ün haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralya'nın Türkiye ile 16 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile Arap Birliği'nin yayımladığı New York Bildirisi'ne imza atmasının ardından konuştu.

FİLİSTİN'İ TANIMAYA HAZIRLANIYORLAR

Filistin Devleti'nin, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine katkı sağlaması gibi uygun koşulların sağlanması halinde tanınabileceğini belirten Albanese, böyle bir beyanın sadece bir kez yapılabileceğini söyledi.

ABC News, Başbakan Albanese'in Avustralya siyaseti için "tarihi bir değişime zemin hazırladığı" yorumuna yer verdi.

İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Türkiye ile 16 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile Arap Birliği'nin bugün yayımladığı New York Bildirisi'nde, İsrail'in Gazze'deki sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları, şehirdeki kuşatma ve açlık kınanarak saldırıların, yıkıcı bir insani felakete yol açtığı vurgulanmıştı.