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    Avustralya’da yaşanan sel felaketinde binlerce kişi tahliye edildi

    Güney yarım kürede yaz aylarını yaşayan Avustralya’da, yoğun yağışların sebep olduğu sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi evlerinden çıkarıldı.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 14:04
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    Avustralya’da yaşanan sel felaketinde binlerce kişi tahliye edildi

    Avustralya sele teslim oldu.

    New South Wales (NSW) eyaletinde yaklaşık 18 bin kişi, şiddetli selden dolayı evlerinden tahliye edildi.

    Meteoroloji bürosu şiddetli yağışların devam edeceğini belirtirken, nehirlerin ve barajların Sidney çevresinde ve güneydoğu Queensland eyaletinde de sele neden oldu.

    750 KURTARMA OPERASYONU

    Acil durum ekipleri, 750 kurtarma operasyonu düzenlerken aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi, cankurtaran botuyla selden kurtarıldı. Sidney yakınlarında genç bir çiftin evi sel sularına kapılıp sürüklenirken, komşuları tarafından görüntülendi.

    10 MİLYON İNSAN TEHDİT ALTINDA

    Avustralya Başbakan Scott Morrison, sel felaketi için ‘50 yılda bir’ değerlendirmesi yaparken evlerini tahliye etmek zorunda kalan Avustralyalılar için fon teklif etti.

    Meteoroloji Bürosu, Batı Avustralya dışında her eyalet ve bölgede yaklaşık 10 milyon insanın sel felaketi tehdidi altında olduğunu belirtti.

    Avustralya’da yaşanan sel felaketinde binlerce kişi tahliye edildi VİDEO


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    Avustralya’da yaşanan sel felaketinde binlerce kişi tahliye edildi #4

    Avustralya’da yaşanan sel felaketinde binlerce kişi tahliye edildi #5

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