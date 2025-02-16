Avusturya'da bıçaklı saldırıda 14 yaşındaki çocuk öldü

AA & Ensonhaber

Avusturya'nın Villach kentinde yabancı uyruklu bir kişi, sokaktan geçenlere bıçakla saldırdı.

Polis Sözcüsü Rainer Dionisio, saldırganın oturum hakkı olan ve bugüne kadar adli vakası bulunmayan bir Suriyeli olduğunu, olaydan hemen sonra gözaltına alındığını ifade etti.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Saldırıda 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de çeşitli seviyelerde yaralandığını belirten Dionisio, saldırının neden yapıldığının henüz bilinmediğini dile getirdi.

Dionisio, olayın detaylı soruşturulduğunu, ölen kişi ile saldırgan arasında bağlantı bulunup bulunmadığının, saldırganın iş birlikçilerinin olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.