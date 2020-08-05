Çavuşoğlu: Lübnan'daki patlamada 6 vatandaşımız yaralı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ameliyat olan bir vatandaşın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Vehbe'ye, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamada hayatını kaybedenler nedeniyle taziye dileklerini iletti.

6 TÜRK VATANDAŞI YARALANDI

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'da 6 Türk vatandaşının yaralandığını söyledi:

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz."

2 BİN 750 TON AMONYUM NİTRAT İNFİLAK ETTİ

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken infilak ettiğini açıklamıştı.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada can kaybının 100'e, yaralı sayısının da 4 bine çıktığını bildirmişti.

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