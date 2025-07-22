Bangladeş'te eğitim uçağı düştü: 25'i çocuk 27 kişi öldü

Bangladeş'te korkunç bir kaza meydana geldi.
Dakka'da, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait askeri eğitim uçağı, dün Uttara bölgesinde bir okul kampüsüne düştü.
Bangladeş Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamada, uçağın düzenli eğitim kapsamında havalandığı, kazanın "teknik arıza nedeniyle" meydana geldiği ve soruşturma sonunda detayların açıklanacağı aktarıldı.
YAS İLAN EDİLDİ
Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, hükümet, kaza nedeniyle 1 günlük yas ilan etti.
CAN KAYBI 27'YE ÇIKTI
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağının Dakka'nın Uttara bölgesinde düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye çıktı.
78 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yetkililer hayatını kaybeden kişilerden 25'inin çocuk olduğunu belirtirken, yaralanan 78 kişinin ise tedavi gördüğünü aktardı.