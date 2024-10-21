Bangladeş'te Müslümanlara silahlı saldırı: 3 kişi öldürüldü

AA

Müslümanlara yönelik saldırılar sürüyor...

Yaşanan son olayda ise 5-20 kişilik silahlı grubun, mülteci kampında kalan 65 yaşındaki Ahmet'in ailesiyle yaşadığı yere girerek ateş açtığı kaydedildi.

Saldırıya ilişkin açıklama, Ukhiya Polis Merkezi Sorumlusu Arif Hüseyin'den geldi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI

Hüseyin, saldırıda Ahmet ile 28 yaşındaki oğlu Seyidül Amin'in olay yerinde, 15 yaşındaki torunu Asma'nın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Silahlı grubun Rohingya Dayanışma Örgütü (RSO), Seyidül Amin'in ise Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) üyesi olduğundan şüphelendiklerini kaydeden Hüseyin, cenazelerin otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Dhaka Tribune gazetesine açıklamada bulunan Amin'in ailesi, silahlı grubun bir süredir Amin'in peşinde olduğunu, bu yüzden birkaç gün önce farklı bir yere taşındıklarını bildirdi.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

ARSA ve RSO, Cox's Bazar'daki mülteci kamplarında üstünlük kurmak için dönem dönem çatışıyor.

Çatışmalarda bugüne kadar çok sayıda mülteci yaşamını yitirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden temmuzda yapılan açıklamada, Cox's Bazar'daki mülteci kamplarında en az 11 silahlı grubun faaliyet gösterdiği bildirilmişti.