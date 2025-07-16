Bangladeş'te oğlunun bindiği uçak için sahte bomba ihbarı yaptı

Bangladeş'te yaşanan olay, film senaryolarını aratmadı.

Evli bir adam, herkesten gizli sevgilisiyle beraber Nepal'e tatile gitmek için plan yaptı.

Ancak adamın annesi, bu gizli planı tesadüfen öğrendi.

SAHTE BOMBA İHBARI YAPTI

Anne, çareyi hava trafik kontrolünü arayıp, bomba ihbarı yapmakta buldu.

BG-373 sefer sayılı uçak, pistte durdurularak üç saat boyunca detaylı aramadan geçirildi.

İHBARIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İhbar sonrası uçaktaki 142 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi.

Ancak uçakta herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

Yapılan incelemelerde, Emon adlı kişinin sevgilisiyle yurt dışına çıkmak istediği, annesi ve eşinin bu durumu engellemeye çalıştığı, sahte ihbarın ise Emon’un arkadaşı Imran’ın yönlendirmesiyle yapıldığı belirlendi.

3 GÖZALTI

Olayla ilgili, annenin de aralarında bulunduğu üç kişi gözaltına alındı.

Bangladeş Sivil Havacılık Kurumu, asılsız ihbar yapanlara en ağır yasal işlemlerin uygulanacağını duyururken, Dhaka Havalimanı yönetimi de benzer durumlara karşı yeni önlemler alınacağını açıkladı.