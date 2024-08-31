Bangladeş'te sellerde ölenlerin sayısı 59'a çıktı Bangladeş'te şiddetli yağışın etkisiyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi.

AA

Bangladeş'te Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Muson yağmurları yaklaşık 14 gündür Bangladeş'te büyük zarara yol açtı, milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkiledi.

ÖLÜ SAYISI 59'A ÇIKTI

Yetkililer, sellerden çoğu Hindistan sınırındaki 11 bölgede yaklaşık 5 milyon 500 bin kişinin etkilendiğini belirtti.

Seller nedeniyle ölenlerin sayısının, 37'si ülkenin kuzeydoğusundaki Feni ve Cumilla bölgelerinde olmak üzere 59'a yükseldiği ifade edildi.

Sel felaketinden etkilenen bölgelerde yaklaşık 600 sağlık ekibinin sahada görev yaptığı belirtilmişti. Felaket nedeniyle 500 binden fazla kişinin bölgedeki 3 bin 403 geçici barınağa yerleştirildiği kaydedilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)