Bangladeş'teki sel felaketlerinde ölü sayısı 55'e ulaştı

Hindistan kaynaklı nehirlerin taşması ve muson yağışları nedeniyle sellerin meydana geldiği Bangladeş'te ölü sayısı 55'e yükseldi.

Bangladeş'te muson yağmurları ve taşan nehirler sele neden oldu.

Bangladeş hükümetine bağlı sağlık yetkilisi Dr. Ayesha Akhter, ülkenin çeşitli kesimlerinde seller nedeniyle bir çok kayıp verdiklerini duyurdu.

Ülkenin 18 bölgesinin sellerden etkilendiğini ve bu bölgelerdeki en az 3 bin kişinin de yaralandığını belirten Akhter, "Ülkenin çeşitli kesimlerimdeki seller nedeniyle son 24 saatte 5 kişi daha yaşamını yitirdi. Sellerin başladığı 30 Haziran'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e çıktı." ifadesini kullandı.

VATANDAŞLARINA DESTEK SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bangladeş'in Sel İzleme Biriminin Başkanı Şah Muhammed Nasim, hükümetin durumu yakından izlediğini ve vatandaşlara mümkün olan tüm desteği sağladığını söyledi.

7 KİŞİ YILDIRIM İLE ÖLDÜ

Bir hükümet raporunda da 7 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu öldüğü bilgisi paylaşıldı.

EN AZ 20 BİN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Enamur Rahman, ülkedeki sellerden yaklaşık 2,25 milyon kişinin etkilendiğini ve en az 20 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirmişti.

HASARIN ARTMASI TEDİRGİNLİK YARATIYOR

Bangladeş Sel Tahmin ve Uyarı Merkezi de "Brahmaputra ve Teesta nehirleri boyunca uzanan vadi boyunca oluşan hasar nedeniyle gelecek haftanın başında sel sonucu oluşabilecek hasar durumunun daha da kötüleşebileceği" uyarısında bulunmuştu.