Baykal Gölü'nde buz kırıldı, turistleri taşıyan araç suya düştü: 8 ölü

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan ve “dünyanın en derin gölü” olarak bilinen Baykal Gölü’nde, yerel saatle 07.30 sıralarında meydana geldi. Donmuş göl yüzeyinden ilerleyen araçta biri şoför olmak üzere 9 kişi bulunuyordu.

Buz tabakasının kırılması sonucu araç suya gömüldü.

1 TURİST KURTARILDI, 7 TURİST VE ŞOFÖR KAYIP

İhbar üzerine bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri ile Baykal Arama ve Kurtarma timleri sevk edildi.

Yetkililer tarafından başlatılan çalışmalarda 1 turistin kurtarıldığı bildirildi.

Igor Kobzev yaptığı açıklamada, 7 Çinli turist ile şoförün kaybolduğunu ve hayatlarını kaybettiklerinin varsayıldığını ifade etti.

Kobzev, aracın buzun kırılması sonucu suya düştüğü Olkhon Adası’na giden buz geçidinin erişime kapatıldığını ve olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

ÇİN KONSOLOSLUĞUNA İLETİLDİ

Vali Kobzev, kazaya ilişkin bilgilerin İrkutsk’taki Çin Konsolosluğu’na iletildiğini de aktardı. Olayla ilgili arama-kurtarma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.