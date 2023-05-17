Belçika'da Devlet Bakanı Zuhal Demir, Erdoğan'a gidecek oyları engellemek istiyor Avrupa ülkesinden Erdoğan'a çıkan yüksek oydan rahatsızlık duyan Demir, "Tek yol, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmak" dedi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde Belçika'da yüzde 72,3 oranında oy aldı.

AK Parti'nin oy oranı yüzde 54,9 olarak kayıtlara geçti. Bu oranlar, Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir'i rahatsız etti.

Çifte vatandaşlığın ya da oy hakkının iptalini istedi

Demir, Türkiye'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Erdoğan'a Belçika'dan yüksek oy çıkması üzerine, ikinci tur öncesi çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Erdoğan'a yüksek oy rahatsız etti

Milliyetçi muhafazakar Flaman N-VA Partisi üyesi Demir, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Belçika'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkan yüksek oy oranını eleştirdi.

"Tek yol, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmak"

Zuhal Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda da şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor.



Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır.

Demir, "çifte vatandaşlığı kaldırma veya oy hakkı tanımayan sembolik bir forma indirgeme" çağrısında bulundu.

Erdoğan'a ve AK Parti'ye en çok oyun çıktığı Avrupa ülkesi

Belçika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye en çok oyun çıktığı Avrupa ülkesi olmuştu. Bu destek, yerel basın tarafından da sık sık haberleştirildi.

Belçika basını, Demir'in çağrısını, "Erdoğan'ın Belçika'daki popülaritesi, N-VA'nın çifte vatandaşlığı kaldırma çağrısını tetikledi" başlığıyla gördü.

Türk vatandaşlığından ayrıldı

Göçmen bir ailenin kızı olan Belçika doğumlu Demir, 2016'da da çifte vatandaşlığa karşı olduğu sözleriyle gündeme gelmişti. Demir, 2017'de Türk vatandaşlığından çıkmıştı.

Başörtüsüne karşı, PKK sempatizanı

Sık sık göçmen karşıtı, başörtüsü yasağını savunduğu sözleriyle eleştirilen Demir, daha önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği etkinliklere katılmasıyla da dikkati çekmişti.

Demir, haberler üzerine PKK'ya sempati duymadığını savunmuştu.