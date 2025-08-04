Belçika’da resmen yürürlüğe girdi: ‘Kara para affı’ çıkarıldı!

Belçika’da mali gündemi sarsan yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulan Yeni Program Yasası, kara para beyanına yeniden kapı araladı.

Yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra kaynağı açıklanamayan varlıkların gönüllü olarak bildirilmesine izin verilirken, bu kez oyunun kuralları değişti: Cezalar artık çok daha yüksek.

Sonhaber.eu’da yer alan habere göre, iki hafta önce Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen düzenleme, birçok çevrede “kara para affı” olarak nitelendiriliyor.

Yeni yasa sayesinde kayıt dışı paraya sahip kişiler, bu varlıkları yasal zemine taşıyabilecek; ancak ödenecek vergi ve ceza oranları geçmiş uygulamalara kıyasla oldukça ağırlaştırıldı.

MALİ ŞEFFAFLIK GÜÇLENDİRME HEDEFLENİYOR

Yetkililer, bu adımın hem vergi gelirlerini artırmayı hem de mali şeffaflığı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Yasa kapsamında, yedi yıldan daha yeni olan ve hâlâ vergisel anlamda zamanaşımına uğramamış kara paralar için, kaçırılan vergi ödenecek ve ayrıca yüzde 30 oranında ceza uygulanacak.

Eğer söz konusu para yedi yıldan daha eski ve vergisel olarak zamanaşımına uğramışsa, bu kez ceza oranı yüzde 45’e çıkacak.

Vergi hukuku uzmanları, son yirmi yılda dört kez benzer düzenleme yapılmasına rağmen bu tür aflara ilginin hâlâ yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle miras yoluyla kayıt dışı para edinenler, cezai kovuşturmadan kaçınmak ve paralarını yasal hâle getirmek için bu imkândan yararlanıyor.