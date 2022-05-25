Biden: Ne zaman silah lobisine karşı duracağız

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırı hakkında konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Ben artık bu konudan yoruldum. Ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" dedi.

ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleşen ve bir okulu hedef alan saldırıda 18'i öğrenci 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Asya ziyaretinden dönen ve Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Biden, eşi Jill Biden ile gazetecilerin karşısına çıkarak görevini devraldığında böyle bir konuşma yapmak zorunda kalmamak için dua ettiğini aktardı.

Daha 1 hafta önce New York'un Buffalo kentinde bir silahlı saldırı olduğunu anımsatan Biden, ülkede artan silahlı şiddete dikkati çekti.

"Ne zaman silah lobisine karşı duracağız"

Biden, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız" ifadesini kullanarak, Kongre'ye silah satışlarında düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

"Ben artık bu konudan yoruldum"

Bütün silahlı saldırılar olmasa da birçoğunun önlenebileceğini ve bunun için de harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Ben artık bu konudan yoruldum." değerlendirmesini yaptı.

"Neden bu kıyımla yaşamak zorundayız?"

AA'nın haberine göre Biden, sözlerini, "Bu tarz silahlı saldırılar dünyanın başka yerlerinde nadiren oluyor. Oralarda da akli dengesi yerinde olmayan insanlar var, orada da aile içi problemi olan insanlar var ancak bu tarz toplu silahlı saldırılar bu kadar sıklıkla asla olmuyor. Peki neden Amerika'da oluyor ve biz neden bu kıyımla yaşamak zorundayız?" diye tamamladı.

ABD'de bir ilkokula silahlı saldırı - Haberi için tıklayınız -