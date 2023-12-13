Biden, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kazanmasını isteyip istemediği sorulduğunda güldü ABD Başkanı Biden'a, savaşın sonucuna ilişkin görüşü soruldu. Biden, yöneltilen soruyu gülerek karşıladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky ile görüştü.

Zelensky, Washington'dan gelen askeri desteği artırmanın yollarını arıyor.

Amerikalı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin, Biden'ın Ukrayna'ya yardım için yaklaşık 61 milyar dolarlık ek fon talebini 2024 yılına kadar yerine getirmesi pek mümkün görünmüyor.

Cumhuriyetçiler, ABD'nin güney sınırlarının güvenliğinin artırılması karşılığında bu teklifi destekleyeceklerini söylüyor.

Biden'ı güldüren soru

Oval Ofis'te Zelensky ile bir araya gelen Biden, görüşme sırasında gazetecilerin sorularıyla karşılaştı.

Gazetecilerden birinin Rusya konusundaki sorusu, Biden'ın gülmesine neden oldu.

Biden, "Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasını istiyor musunuz?" sorusunu duyduğu anda gülmeye başladı.

Yanıt alamadılar

ABD Başkanı'ndan, soruya 'evet' ya da 'hayır' şeklinde yanıt vermesi istense de bir sonuç elde edilemedi.

Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, şu yorumlarda bulundu: