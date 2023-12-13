ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky ile görüştü.
Zelensky, Washington'dan gelen askeri desteği artırmanın yollarını arıyor.
Amerikalı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin, Biden'ın Ukrayna'ya yardım için yaklaşık 61 milyar dolarlık ek fon talebini 2024 yılına kadar yerine getirmesi pek mümkün görünmüyor.
Cumhuriyetçiler, ABD'nin güney sınırlarının güvenliğinin artırılması karşılığında bu teklifi destekleyeceklerini söylüyor.
Biden'ı güldüren soru
Oval Ofis'te Zelensky ile bir araya gelen Biden, görüşme sırasında gazetecilerin sorularıyla karşılaştı.
Gazetecilerden birinin Rusya konusundaki sorusu, Biden'ın gülmesine neden oldu.
Biden, "Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasını istiyor musunuz?" sorusunu duyduğu anda gülmeye başladı.
Yanıt alamadılar
ABD Başkanı'ndan, soruya 'evet' ya da 'hayır' şeklinde yanıt vermesi istense de bir sonuç elde edilemedi.
Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, şu yorumlarda bulundu:
Ukrayna kazanırsa silah satılmayacak. Maalesef soruyu anlayıp anlamadığını ve neden güldüğünü bilmiyoruz. Her şey olabilir.
Ukrayna yalnızca savaşın Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşmesi durumunda kazanacak, o zaman da ABD kaybedecek.
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