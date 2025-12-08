Binyamin Netanyahu'dan Suriye açıklaması: Çekilmeyeceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

En yakın zamanda Doha Forumu'nda olmak üzere, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının durdurulması ve işgal edilen topraklardan çekilmesi isteniyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Suriye'ye ilişkin açıklama geldi.

"BU VARLIKLARI KORUMAK İSTİYORUZ"

Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanlığı yöneticilerinin katıldığı bir konferansta konuştu. Netanyahu, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Cebel eş-Şeyh Dağı ile 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölge ile ilgili, “Bu varlıkları korumak istiyoruz.” dedi.

Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çıkmayacaklarını belirten Netanyahu, Şam yönetimi ile Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılmasını ve Dürzilere sahip çıkabilmelerini sağlayacak bir anlaşmaya varabileceklerini umduklarını ifade etti.