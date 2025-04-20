BM: ABD'nin Yemen saldırılarından endişe duyuyoruz

DHA

ABD ve Yemen arasındaki çatışmalar sürüyor.

Husilerin Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere yönelik saldırılarını uluslararası deniz ticaretine tehdit olarak gören ABD, Yemen'e yönelik bombardımanını sürdürüyor.

Son olarak 17 ve 18 Nisan'da bölgeye saldıran ABD ordusu, çok sayıda can kaybına neden oldu.

BM SÖZCÜSÜ TEPKİ GÖSTERDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, saldırılara tepki gösterdi.

"CİDDİ ŞEKİLDE ENDİŞE DUYUYORUZ"

Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Genel Sekreter, ABD'nin 17 ve 18 Nisan tarihlerinde Yemen'in Ras İsa Limanı'nda ve çevresinde gerçekleştirdiği, çok sayıda sivilin ölümüne ve 5 insani yardım görevlisinin yaralanmasına yol açan hava saldırılarından ciddi şekilde endişe duymaktadır” denildi.

PETROL SIZINTISI UYARISI

Açıklamada, saldırının ardından bölgeye yardım gönderildiği belirtilerek, hava saldırılarının liman altyapısında önemli hasar oluşturduğu ve petrol sızıntılarının Kızıldeniz'e karışabileceğine dair bilgilerin yer aldığı raporlara değinildi.

Açıklamada ayrıca Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarının da ‘durdurulması’ çağrısında bulunuldu.