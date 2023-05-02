BM: Sudan'daki çatışmalar, 800 bin kişinin kaçmasına neden olabilir Çatışmaların tekrar yoğunlaşmaya başladığı ülkeden yüz binlerce kişinin kaçabileceği uyarısı yapıldı. Silah seslerinin ortasında kalan Sudanlılar, yaşadıklarını anlattı.

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Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü haftasına girdi.

Ateşkese rağmen silahların susmadığı ülkede daha fazla can kaybından endişe ediliyor. Çatışmalar, başkent Hartum ve Darfur'da yoğunlaştı.

800 bin kişi uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki çatışmanın 800 bin kişiyi ülkeden kaçmaya zorlayabileceği konusunda uyardı.

Günlerdir devam eden çatışmalarda yüzlerce insan öldü ve binlercesi yaralandı. Kriz, insani felakete yol açtı.

Çatışmalar yeniden alevlendi

Hartum'un geniş bölgeleri zarar görürken, Darfur bölgesinde çatışma yeniden alevlendi. BM, tarafların Suudi Arabistan'da ateşkes görüşmeleri düzenleyebileceğini söyledi.

Sudanlı berber: 2-3 saatliğine işe geliyorum

Öte yandan, Sudan'da enerji ve su kaynaklarıyla ilgili belirsizlikler yaşanıyor. Yiyecek ve yakıtın azaldığı belirtilirken, hastane hizmetlerinin zor bir hal almaya başladığına dikkat çekildi.

Hartum'da berber olan Abdelbagi, "İki veya üç saatliğine işe geliyorum, sonra güvenli olmadığı için kapatıyorum." dedi.

"Sanayi bölgesi yağmalandı"

Mahalle sakini Mohamed Ezzeldin, "Cesetler gördük. Sanayi bölgesi yağmalandı. Sırtlarında televizyon taşıyan insanlar ve fabrikalardan yağmalanan büyük çuvallar gördük." diye konuştu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, "Sudan'da ortaya çıkanların ölçeği ve hızının eşi benzeri yok." ifadesini kullandı.

"Çocuklarıma yiyecek verebilmek için hayatımı riske atıyorum"

Çatışma başlamadan önce Hartum'un sokaklarında dolaşan çay satıcılarından biri olan Victoria, çocuklarının neler olduğunu anlamakta zorlandığını söyledi:

Bu yüzden çalışmak ve çocuklarıma yiyecek verebilmek için hayatımı riske atıyorum. Sadece oturmak ve öylece korkmak yardımcı olmuyor.