Sudan'da ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor Sudan'da ordu ile HDK arasında ilan edilen ateşkese rağmen devam eden çatışmalar nedeniyle başkent Hartum'daki bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

AA Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü. Sudan Sağlık Bakanlığı çatışmalarda ülke genelinde 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti. Ateşkese uymuyorlar Çatışmalar ilan edilen 6. ateşkese rağmen 17. gününde de devam etti. Başkent Hartum'un farklı noktalarında orduya ait savaş uçakları çok sayıda HDK mevziini bombaladı. HDK ise jetlere uçaksavarlarla karşılık verdi. Yoğun silah seslerinin duyulduğu başkentte farklı bölgelerden dumanlar yükseldi. Ordudan yapılan açıklamada ise askerlerin düşmanın muharebe kabiliyetini 15 gün boyunca yarı yarıya azaltmayı başardığı ifade edildi.