BM Dünya Gıda Programı: Sudan'daki operasyonlar devam edecek WFP İcra Direktörü McCain, çatışmalar sonrası askıya alınan çalışmaların kaldığı yerden sürdürüleceğini belirtti.

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan ile ilgili açıklama yaptı.

WFP'nin faaliyetlerine, ülkedeki şiddetli çatışmalar nedeniyle ara verilmişti.

WFP İcra Direktörü Cindy McCain, Twitter'da yaptığı açıklamada, şu an yardıma muhtaç, bekleyen çok sayıda kişiye ulaşmak için tüm programları hızlı şekilde sürdüreceklerini belirtti.

Çalışmalar kaldığı yerden devam edecek

McCain, mesai arkadaşlarının hayatını kaybetmesi sonrası askıya alınan çalışmaların kaldığı yerden devam edeceğini aktardı.

WFP, 16 Nisan'da Sudan'da gelişen durum ve güvenlik riski nedeniyle tüm operasyonları durdurmak zorunda kaldıklarını duyurmuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nın tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Sudan ordusu ve HDK, bu gece yarısından itibaren insani ateşkesi 72 saat daha uzattıklarını açıklamıştı.