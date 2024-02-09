BM'nin Gazze bilançosu: 650 bin kişi evsiz kaldı Birleşmiş Milletler, yüz binlerce Filistinlinin evsiz duruma düştüğünü söyledi. Bölgede temizlenmeyi bekleyen 12 milyon ton enkaz var.

AA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarının bilançosunu açıkladı.

Saldırılar, Gazze'de sivil altyapıyı kullanılamaz hale getirirken, evler yerle bir edildi.

BM, saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde 650 bin kişinin evsiz kaldığını bildirdi.

100 bin ailenin kışlık çadıra ihtiyacı var

Gazze'de yerinden edilmiş 100 bin ailenin kışlık çadıra ihtiyaç duyduğuna işaret edilen raporda, İsrail'in Gazze'deki konutları hedef alan saldırıları nedeniyle bölgede temizlenmesi gereken 12 milyon ton enkaz oluştuğu belirtildi.

"650 binden fazla kişinin dönecek evinin olmadığı tahmin ediliyor"

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

650 binden fazla kişinin dönecek evinin olmadığı tahmin ediliyor. Çok sayıda kişi de oluşan alt yapı hasarı ve patlayıcı kalıntılarının yarattığı riskler nedeniyle evlerine dönemeyecek.

1,9 milyon kişi zorla yerlerinden edildi

İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi zorla yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin bir çoğu, Gazze'nin güneyinde yer alan ve son günlerde İsrail'in saldırı başlatma sinyalleri verdiği Refah bölgesine sığındı.

Refah'a sığınan sivillerin bir çoğu, kalacak yer bulamadıkları için derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 70 bin evin tamamen yıkıldığını, 290 bin evin de kısmen zarar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini bildirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)