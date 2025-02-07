Brezilya'da şiddetli yağışlar sonrası sel ve toprak kaymaları yaşanıyor

DHA
Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışlar etkili oluyor..
Ülkenin kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletine bağlı Recife kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kaymaları yaşandı.
Konuya ilişkin bilgileri, yerel yetkililer paylaştı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yerel yetkililer, ülkenin kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletine bağlı Recife kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kaymaları yaşandığını ifade etti.
Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
7 CAN KAYBI
Recife'de ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bölgede okullarda eğitime ara verildiği, 90 ailenin ise riskli bölgelerden tahliye edildiği açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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