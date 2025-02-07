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Brezilya'da şiddetli yağışlar sonrası sel ve toprak kaymaları yaşanıyor

Brezilya'da şiddetli yağışlar sonrası sel ve toprak kaymaları yaşanıyor Yerel yetkililerce yapılan açıklamada, etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin kuzeydoğusunda sel ve toprak kaymaları yaşandığı bildirilerek ilk belirlemelere göre 7 can kaybının bulunduğu kaydedildi.