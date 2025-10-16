Bulgaristan Hava Kuvvetleri’nde F-16 krizi: Kullanacak pilot yok

Avrupa ülkesinde F-16 krizi...

Bulgaristan, 2019’da ABD’den sipariş ettiği F-16 savaş uçaklarını teslim almaya devam ediyor ancak uçakların faaliyete geçmesi gecikiyor.

JET VAR, PİLOT YOK

Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Nikolay Rusev, şu ana kadar dört uçağın teslim edildiğini ancak sadece birinin resmi kabul sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Bulgar Haber AjansI'na açıklama yapan (BTA) Rusev, uçakların Bulgaristan hava sahasının savunmasında kullanılabilmesi için hem teslimatların tamamlanması hem de pilotların tam olarak eğitilmesi gerektiğini söyledi.

Şu anda envanterde iki tek kişilik ve iki çift kişilik F-16 bulunuyor. Komutan, yıl sonuna kadar iki uçağın daha teslim edilmesini beklediklerini, böylece ilk sözleşmedeki sekiz uçaklık hedefin tamamlanacağını belirtti.

İkinci bir anlaşma kapsamında ise toplamda 16 uçaklık bir filonun oluşturulması planlanıyor.

PİLOT EĞİTİMLERİNDE SIKINTI YAŞANIYOR

Pilot eğitimlerinde de sıkıntı yaşanıyor. Altı pilotun eğitim aldığı belirtilse de, yalnızca ikisi F-16 Block 70 modelini uçurabiliyor.

Diğer dört pilot, ABD’de eski F-16 versiyonlarıyla eğitim görmüş ve yeni modelde görev alabilmeleri için Bulgaristan’da ek uçuş yapmaları gerekiyor.

Yeni jetlerin kabul süreci, teknik kontroller ve test uçuşlarını içeriyor.

Rusev, son iki uçağın bu aşamayı henüz tamamlamadığını söyledi.

TEKNİK SORUNLAR YAŞANDI

Teslimatlar sırasında teknik sorunlar da yaşandı.

Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, Eylül ayında iki kişilik F-16D modellerinden birinde yakıt sızıntısı tespit edildiğini ve onarımın Lockheed Martin tarafından yapılacağını açıkladı.

General Rusev, tüm uçakların kabul edilip pilotlar tam eğitimini tamamlayana kadar F-16’ların resmi göreve başlayamayacağını vurguladı.