Can Yaman'ın gözaltına alınması İtalyan basınına yansıdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında gece mekanlarına düzenlenen operasyonda yapılan aramalar sırasında oyuncu Can Yaman da gözaltına alındı.

İTALYAN MEDYASI YAZDI

İtalya'da birçok seveni bulunan oyuncunun gözaltına alınması İtalyan medyasında da duyuldu.

La Repubblica ve Sky YG24 gibi İtalyan medya organları, makalelerinde Can Yaman'dan bahsetti.

"İTALYA'DA ÇOK POPÜLER OLAN YAMAN GÖZALTINA ALINDI"

La Repubblica, "Oyuncu Can Yaman Türkiye'de uyuşturucu kullanımı nedeniyle gözaltına alındı" başlığıyla yayınladığı haberinde " İtalya'da bazı başarılı televizyon dizilerinde ( Che Dio ci aiuti 6, Viola come il mare, Sandokan ) başrol oynaması ve İtalyanca diline olan derin bilgisiyle (İstanbul'daki İtalyan lisesinde eğitim görmüştü) çok popüler olan Yaman , oyuncu Selen Görgüzel de dahil olmak üzere 6 kişiyle birlikte gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

Makale, 20'den fazla ünlünün soruşturmanın hedefi olduğundan bahsetti.

"İTALYAN DİLİNİ MÜKEMMEL KONUŞUYOR"

Sky TG24'ün olay hakkındaki yazısında "İtalya'da popüler olan ve Sandokan hakkındaki yeni TV dizisinde başrol oynayan Türk oyuncu Can Yaman, İstanbul'da birçok ünlü ve gazetecinin karıştığı uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımı soruşturması kapsamında Türkiye'de gözaltına alındı." sözleri kullanıldı.

Can Yaman'ın kariyerinden bahseden makalede, "1989 yılında İstanbul'da doğan Can Yaman, birçok İtalyan yapımında rol aldı ve İstanbul'daki İtalyan okulunda eğitim gördüğü için İtalyan dilini mükemmel konuşuyor. Rol aldığı yapımlar arasında Canale 5 dizisi Viola come il mare , mini dizi Il Turco ve Rai'nin yeniden çekilen dizisi Sandokan yer alıyor. Ayrıca Che Dio ci aiuti 6 dizisinde de kısa bir rolü var." dendi.

İTALYA'DA YAŞIYOR

İtalyan lisesinden mezun olan ve ileri düzeyde İtalyanca bilen Can Yaman, bir süredir İtalya'da yaşıyor.

Başkent Roma'da ikamet eden Yaman, oyunculuk kariyerine de orada devam ediyor.