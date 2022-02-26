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    Çeçen lider Kadirov'un 22 bin liralık botu dikkat çekti

    'Rus kuklası' lakabıyla bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un 22 bin liralık Prada marka botu sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 17:00
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    Çeçen lider Kadirov'un 22 bin liralık botu dikkat çekti

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti de katıldı.

    Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı destekleyen Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov dün Başkent Grozni'de askerlerine seslendi.

    Ramazan Kadirov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e görevi bırakmasını tavsiye ederek "Başkomutanımız Başkan Vladimir Putin'i arayın ve özür dileyin” çağrısında bulundu.

    22 BİN LİRALIK BOTLARIYLA POZ VERDİ

    Konuşmasının ardından poz veren Kadirov'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

    Putin'in kuklası olarak adlandırılan Kadirov'un botlarının Prada isimli lüks bir markaya ait olduğu belirlendi.

    Markanın sitesinde botların Türkiye'de satış fiyatı ise 22 bin TL.

    Çeçen lider Kadirov un 22 bin liralık botu dikkat çekti #1

    PUTİN'İN KUKLASI

    Şeyh Şamil ile başlayan, yaklaşık 2 asırdan fazladır aralıklarla Rus işgaline karşı savaşan, 90'lı yıllarda da Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan, Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'in önderliğinde dirense de, bu liderlerin suikastlerle öldürülmesi sonrası direniş kırıldı.

    Babası gibi Rus yanlısı olan Ramazan Kadirov, Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirildi.

    Çeçen lider Kadirov un 22 bin liralık botu dikkat çekti #2


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