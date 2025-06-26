CIA: İstihbarat bilgileri nükleer programın zarar gördüğünü gösteriyor

İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası başlayan savaşa ABD de dahil oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait 3 nükleer tesisin yok edildiğini açıkladı.

CNN ve New York Times tarafından yapılan haberlerde ise tesislere yeterli bir hasar verilemediği iddia edilirken Trump bu iddiaları sert bir dille yalanladı.

CIA BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı John Ratcliffe İran’ın nükleer tesislerinde oluşan hasara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Ratcliffe açıklamasında, "CIA, güvenilir istihbarat bilgilerinin İran’ın Nükleer Programı’nın son dönemdeki hedefli saldırılar sonucu ciddi şekilde zarar gördüğünü gösterdiğini doğrulayabilir.

Bu, birkaç önemli İran nükleer tesisinin yok edildiğini ve yeniden inşa edilmelerinin yıllar alacağını belirten, geçmişte güvenilir ve doğru olduğu kanıtlanmış bir kaynaktan elde edilen yeni istihbaratı da içermektedir" dedi.

"ABD HALKINI BİLGİLENDİRECEĞİZ"

CIA’nın, denetim organlarını bilgilendirmek amacıyla güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgileri toplamaya devam ettiğini vurgulayan Ratcliffe şunları kaydetti:

Bu meselenin ulusal önemi ve şeffaflık sağlama çabaları doğrultusunda, mümkün olduğunda ABD halkına da güncellemeler ve bilgiler sunulacaktır.

İSTİHBARAT RAPORUNA GÖRE TESİSLER İMHA EDİLDİ

ABD Savunma İstihbarat Ajansı ve ABD Merkez Komutanlığı tarafından hazırlanan istihbarat raporunda, ABD'nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saldırılarda, İran'ın nükleer programı için kilit öneme sahip tesislerin tamamen imha edilmediği, nükleer çalışmaların 'sadece birkaç ay gerilemesine' neden olduğu belirtilmişti.

İran'ın nükleer santrifüjlerinin hala büyük ölçüde 'sağlam' olduğu ve hasarın sadece yer üstü yapılarla sınırlı olduğu vurgulanmıştı.