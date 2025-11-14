Çin'de 1500 yıllık tapınakta yangın çıktı

- Çin'deki 1500 yıllık Yongqing Tapınağı'nda çıkan yangında Wenchang Köşkü büyük hasar gördü.
- Köşkün 2009'da inşa edildiği ve can kaybı ile tarihi eser kaybı olmadığı belirtildi.
- Yangının bir ziyaretçinin tütsü ve mumları hatalı kullanması sonucu çıktığı belirlendi.
Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Yongqing Tapınağı'nda sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yetkililer tapınak kompleksindeki Wenchang Köşkü'nde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini ve alevlerin tamamen kontrol altına alındığını aktardı.
Tarihi 1500 yıl öncesine dayanan tapınaktaki mevcut yapıların antik kalıntılardan oluşmadığını belirten yetkililer yangında hasar gören köşkün 2009'da inşa edildiğini ve içerisinde tarihi eser bulunmadığını kaydetti.
CAN KAYBI YOK
Yetkililer olayda can kaybı yaşanmadığı bilgisini paylaştı.
Olaya ilişkin yürütülen ön incelemelerin tamamlandığını ifade eden yetkililer elde edilen sonuçların yangının 'bir ziyaretçinin tapınaktaki tütsü ve mumları hatalı şekilde kullanması' sonucu çıktığını gösterdiğini vurguladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köşkün üst katlarında başlayan alevlerin tüm binayı sardığı görüldü.
Yetkililer yangının çevredeki ormanlık alana sıçramadığını aktardı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.