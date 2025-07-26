Çin'de 4 binden fazla kişiye sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü bulaştı

Sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü vakaları Çin'in güney eyaletlerinde artışa geçti.

Guangdong eyaletinin Foşan kentinde vaka sayısının son 2 haftada 4 bin 14'e ulaştığını bildirildi.

Vakaların yüzde 90'ının kentin Shunde bölgesinde görüldüğünü ifade eden yetkililer hastaların hastanelerde cibinlikle korunarak tedavi edildiğini belirtti.

NADİREN ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR

Dünya Sağlık Örgütüne göre sivrisinek ısırığıyla bulaşan chikungunya virüsü ateş ve eklem ağrısına neden oluyor.

Nadiren ölümle sonuçlanan chikungunya vakalarında hastaların tedavisi için onaylı 2 aşı bulunuyor.