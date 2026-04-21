Vladimir Putin: Ukrayna, Rusya'nın zaferini nasıl resmileştireceğini düşünüyor

Dünyanın gözü Orta Doğu'daki savaşa kayarken Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da devam ediyor.

4 yıldan fazla süredir devam eden savaşta hala kesin bir kazanan çıkmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus belediyelerinden yetkililerle bir araya geldiği bir etkinlikte Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SAVAŞI KAZANACAKLARINI SÖYLEDİ

Putin, Ukrayna'daki çatışmaların Rusya'nın galibiyetiyle sonuçlanacağını öne sürerken, bu durumun Ukrayna hükümeti dahil olmak üzere bütün taraflar için son derece açık olduğunu savundu.

Putin, "Düşman dahil hiç kimse bundan şüphe duymuyor" dedi.

"NASIL RESMİLEŞTİRECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Kiev yönetiminin savaşın galibinin Rusya olacağının farkında olduğunu belirten Putin, "Sadece bütün bu durumu nasıl resmileştireceklerini düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı, "Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın nasıl sona ereceğini biliyor, ancak kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmayacak. Bunun yerine, kendi belirlediği görevleri yerine getirecek ve bu hedeflere ulaşmak için çaba gösterecek" dedi.

"SINIRLARIMIZDAKİ TEHDİT KALKANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Kursk bölgesi dahil olmak üzere Ukrayna ile sınır bölgelerindeki zorlu durumların hala geçerli olduğunu belirten Putin, bölge halklarının kendi topraklarında kalmaları ve güvenlik endişeleri nedeniyle bu bölgelerden ayrılmaya gerek duymamalarını sağlamaya yönelik çeşitli önlemler alınmasının gerektiğinin altını çizdi.

Putin, Rusya'nın sınır bölgelerine yakın konumlarda kademeli olarak güvenlik bölgelerinin oluşturulduğunu belirterek, "Sınırlarımızdaki tehditleri ortadan kalkana kadar bu tutumu sergilemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.