AA
Şiddet içerikli suçların nispeten az görüldüğü Çin'de, son dönemde özellikle okullara düzenlenen saldırılar arttı.
Son vahşet, ülkenin güneydoğusundaki Guangdong eyaletine bağlı Lianjiang şehrinde yaşandı.
3'ü çocuk 6 ölü
Bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
BBC'nin haberine göre, polis, anaokulunda yerel saatle 07.40'ta saldırı gerçekleştiğini bildirdi.
Söz konusu bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını aktardı.