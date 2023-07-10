AA

Şiddet içerikli suçların nispeten az görüldüğü Çin'de, son dönemde özellikle okullara düzenlenen saldırılar arttı.

Son vahşet, ülkenin güneydoğusundaki Guangdong eyaletine bağlı Lianjiang şehrinde yaşandı.

3'ü çocuk 6 ölü

Bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

BBC'nin haberine göre, polis, anaokulunda yerel saatle 07.40'ta saldırı gerçekleştiğini bildirdi.

Söz konusu bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını aktardı.