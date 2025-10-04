Çin’de havai fişek gösterisinde İHA'lar kontrolden çıktı

Çin’in Hunan eyaletindeki Liuyang kentinde düzenlenen İHA ve havai fişek gösterisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Gökyüzünden yağan ateş topları ve kıvılcımlar, bölgede yangın çıkmasına yol açtı. İzleyiciler panik halinde kaçarken olay amatör kameralar tarafından kaydedildi.

YANGIN HIZLA KONTROL ALTINA ALINDI

Yetkililer, yangının etkinlik öncesi hazırlanan acil durum planı çerçevesinde kısa sürede söndürüldüğünü ve olayda yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı.

"İHA'LAR KONTROLDEN ÇIKTI" İDDİASI

Bazı sosyal medya kullanıcıları, kazanın sebebinin havai fişekleri fırlatmak için kullanılan İHA’ların kontrolden çıkması olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.