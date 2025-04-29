Çin'de karaoke eğlencesinde tedavisi olmayan hastalık kaptı

Haber Merkezi

Çin'in Zhejiang eyaletinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte yerel bir karaoke barına gitti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar herhangi bir sorun yaşamayan kadın, eğlenceden sonra evine döndüğünde vücudunda garip değişiklikler fark etti.

MİKROFONDAN HERPES KAPTI

Kısa süre içinde dudak çevresinde kabarcıklar oluşmaya başlayan kadın, test yaptırdığında hayatını değiştiren haberi aldı: Herpes virüsü kapmıştı.

Douyin (Çin’in TikTok’u) üzerinden yaptığı paylaşımda, virüsün mikrofondan bulaştığını düşündüğünü belirtti.

"HAYATIM BOYUNCA BU VİRÜSÜ TAŞIYACAĞIM, TEDAVİSİ YOK"

Kadın, hangi tür herpes virüsüne yakalandığını açıklamasa da uzmanlar, HSV-1'in genellikle ağız çevresinde uçuklara neden olduğunu, HSV-2'nin ise cinsel yolla bulaşan genital semptomlarla ilişkili olduğunu belirtiyor. Her iki türün de vücutta ömür boyu kaldığı ve kesin bir tedavisinin bulunmadığı biliniyor.

Kadın, “Bu virüsü hayatım boyunca taşıyacağım. Tedavi eden bir ilaç yok. Sadece ağrıyı hafifleten ilaçlar var ama belirtiler sürekli tekrar ediyor.” diyerek yaşadığı zorluğu anlattı.

ORTAK KULLANILAN EŞYALARA DİKKAT

Hala rahatsız edici belirtilerle mücadele ettiğini belirten kadın, bu yıl başlarında uçukların yanağına kadar yayıldığını ifade etti.

Mikrofonları dezenfekte eden teknolojiler geliştiren Li.Lac adlı şirketin uzmanları ise uyarıyor:

“Kirli mikrofonlar grip gibi virüsleri ya da diğer bulaşıcı hastalıkları yayabilir.”

Özellikle stüdyo, tiyatro ve toplantı salonlarında ortak mikrofon kullanımının riskleri artırdığı belirtiliyor.

HERPES VİRÜSLERİ DÜNYA GENELİNDE YAYGIN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Herpes virüsleri dünya genelinde yaygın olarak görülüyor. 2020 yılında dünya çapında yaklaşık 3.8 milyar kişi HSV-1 virüsü taşıyordu. Aynı yıl içinde sadece 0-49 yaş arası bireylerde 122 milyon yeni HSV-1 enfeksiyonu tespit edildi. HSV-2 vakalarında ise 15-39 yaş grubunda 26 milyon yeni vaka belirlendi.

ABD'de her yıl yaklaşık 20 milyon kişi cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanıyor. 14-49 yaş aralığındaki Amerikalıların yaklaşık yüzde 12’si genital herpes taşıyor. Ancak virüs çoğu zaman belirti göstermediği için fark edilmeyebiliyor.

Uzmanlar, herpes virüsünün stres, yorgunluk veya bağışıklık sistemindeki değişimlerle tekrar aktif hâle gelebileceğini, sinir uçları yoluyla cilde ulaşıp aynı bölgede yeniden kabarcıklara neden olabileceğini ifade ediyor.