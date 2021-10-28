Çin'de market sahibi, kaçan balığı yerine tekmeledi

Çin'de market sahibi, kaçan balığı yerine tekmeledi

Suyun içinden kaçan balığı tek hamleyle geri gönderen market sahibinin o anları kameraya yansıdı.

Çin'in Jilin eyaletinde bulunan bir süpermarkette ilginç anlar yaşandı.

Dükkandaki su tankında duran bir balık, bir süre sonra zıplayarak dışarı fırladı.

MARKET SAHİBİ TEKMEYLE GERİ SOKTU

Bunun üzerine yerinden kalkan market sahibi, yanına geldiği balığı tekmeleyerek tankın içine geri attı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

O görüntüler ise sosyal medyaya düştü.

Kullanıcılar, "Kadının futbol oynamaması çok üzücü, "Milli takıma başvurmalı" yorumlarında bulundu.

Bazı kullanıcılar da davranışın acımasız olduğunu; balığı eliyle suya götürmesi gerektiğini savundu.

Çin'de market sahibi, kaçan balığı yerine tekmeledi