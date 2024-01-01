Çin'in yerli yolcu gemisi Adore Magic City, ilk seferine çıktı 5 bin 246 yolcu taşıma kapasitesine sahip gemi, 16 kattan oluşuyor. Gemi, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar birçok farklı rotada kullanılacak.

AA

Çin, ilk yerli üretim olan yolcu gemisinin ticari seferini başlattı.

Adore Magic City adlı kruvaziyer, 2024'ün ilk gününde Şanghay'dan ayrıldı.

Geminin üretimini, Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi (CSSC) bünyesindeki Şanghay Vaygaoçiao şirketi gerçekleştirdi.

Yolcu taşıma kapasitesi 5 bin 246

Söz konusu gemi, 323 metre uzunluğa ve 135 bin 500 ton ağırlığa, 5 bin 246 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Yolcular için 2 bin 125 kamaranın bulunduğu 16 katlı gemide, 40 bin metrekare ortak yaşam ve rekreasyon alanı yer alıyor.

İngiliz-Amerikan kruvaziyer operatörü Carnival için üretilen gemi, 4 Kasım'da şirkete teslim edilmişti.

Geminin izleyeceği rotalar

İlk deneme seferi 24 Kasım'da yapılan gemi, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar olan rotalardaki yolcu seferlerinde kullanılacak.

Çin'in ilk kez bir kruvaziyerin yapımını tamamlaması, ülkenin büyük gemi üretiminde yakaladığı seviyeyi göstermesi açısından önem taşıyor.

Kruvaziyerler, uçak gemileri ve LNG (sıvı doğalgaz) tankerleri ile birlikte yapımı en zor ve maliyetli olan büyük gemiler arasında sayılıyor.

Kruvaziyerin yapımıyla Çin, üç kategoride de yerli gemi üretebilen ülkeler arasına girmiş oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)