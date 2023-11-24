Çin üretimi ARJ21 uçakları, 10 milyon yolcuyu geçti Uçak, Guangcou-Cieyang seferinde 10 milyonuncu yolcuyu taşıdı. 3 bin 700 kilometre menzile sahip ARJ21'in yolcu kapasitesi 78 ila 95 arasında değişiyor.

AA

Çin'de yerli üretim olan ARJ21 tipi uçaklarla ilgili veriler paylaşıldı.

Çin Ticari Uçak Şirketi'nin (COMAC) ürettiği uçak, ilk test uçuşunu 2008'de gerçekleştirdi. Uçuşa uygunluğu 2014 yılında tescil edildi.

10 milyonuncu yolcu taşındı

Xinhua'nın haberine göre, China Southern Airlines'ın, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Guangcou ile Cieyang şehirleri arasındaki seferinde "ARJ21" ile 10 milyonuncu yolcu taşındı.

Haziran 2016'da ticari seferlere başlayan bölgesel yolcu uçaklarından halen 117'si 400'den fazla güzergahta kullanılıyor.

İlk yurt dışı teslimatı

Çin yerli hava yolu şirketlerinin seferlerinde kullanılan uçakların ilk yurt dışı teslimatı, Aralık 2022'de Endonezya hava yolu şirketi TransNusa'ya yapılmıştı.

ARJ21'in menzili 3 bin 700 kilometre

Boeing'in bağlı ortaklığı McDonnell Douglas'ın "MD-80" ve "MD-90" tipi uçaklarının Çin'de lisanslı montajlanmasıyla üretilen ARJ21'in, 78 ila 95 yolcu kapasitesi bulunuyor.

3 bin 700 kilometreye kadar yol yapabilen kısa mesafe yolcu uçağı ARJ21, Alp tipi dağlık bölgelerde ve platolarda uçabiliyor, farklı havaalanı koşullarında kullanılabiliyor.

COMAC'ın orta mesafe yolcu uçağı "C919", mayısta ilk ticari seferini yapmıştı. Şirket, ayrıca "C929" adını verdiği uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)