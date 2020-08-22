CNN: Vuhan'daki vakalar haftalarca Pekin yönetiminden saklandı

ABD istihbaratının, koronavirüsün ortaya çıktığı yer olan Çin'in Vuhan kentindeki yetkililerin, durumu haftalarca Pekin yönetiminden gizlediği sonucuna ulaştığı öne sürüldü.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, ABD'li istihbarat yetkilileri, salgının ilk döneminde Vuhanlı yetkililerin koronavirüs hakkında Pekin yönetimini haberdar etmediğine dair sonuca ulaştı.

"ÇİN HÜKÜMETİ DE DİĞER ÜLKELERİ GEÇ BİLGİLENDİRDİ"

Ayrıca, istihbarat raporları, Çin hükümetinin virüsü öğrendikten sonra salgının gerçek boyutları hakkında diğer ülkelerin bilgilendirilmesini engellediğini de kaydetti.

"YEREL YETKİLİLER, SALGINI ÖRTBAS ETTİ"

CNN'e konuşan yetkililer, ABD istihbaratının koronavirüsün kaynağına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiğini ancak, yerel yetkililerin salgını "örtbas ettiğine" dair, "şüphe götürmez" delilleri olduğunu vurguladı.