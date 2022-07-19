Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO uyarısı, İsveç ve Finlandiya'da yankılandı

İskandinav basını, Erdoğan'ın NATO'ya üyelik konusundaki hatırlatmasına geniş yer ayırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın gündeminde, İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği vardı.

Her iki ülkeye Türkiye'nin şartlarını hatırlatan Erdoğan, aksi halde NATO'ya katılım sürecini durduracakları konusunda uyardı.

Erdoğan'ın uyarısı İsveç basınında

İsveç basınından SVT, Erdoğan'ın sözlerini "İsveç'in NATO'ya girişini 'dondurmakla' tehdit ediyor" başlığıyla duyurdu.

Haberde, "Türkiye, daha önce üzerinde anlaşmaya varılan sözler yerine getirilmezse İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini donduracak. Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu." denildi.

İade hatırlatması

Erdoğan'ın "İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz." şeklindeki ifadesine dikkat çekildi.

İki İskandinav ülkesinin NATO üyeliği için Türkiye'nin yerine getirilmesi gereken bir dizi şart sıraladığı belirtilerek, "Türkiye'nin İsveç'ten Türkiye'ye iade etmesini istediği 33 kişi var. Söz konusu kişilerin Türkiye tarafından terör örgütlerine katıldıkları ileri sürülüyor." ifadeleri kullanıldı.

"NATO üyeliğini durdurma tehditlerini yineledi"

Stockholm merkezli Aftonbladet gazetesi de "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini dondurmakla tehdit etti" başlıklı haberinde, gelişmeyi okurlarına aktardı.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini durdurma tehditlerini yineledi." notu paylaşıldı.

"Özellikle İsveç, verdiği sözleri yerine getirmiyor"

Erdoğan'ın, Türkiye'nin terörle mücadele tedbirleri konusunda İsveç ve Finlandiya'nın önüne konulan talepleri yerine getirmediği takdirde NATO üyeliğini dondurma ihtimalinin geçerli olabileceğini söylediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, özellikle İsveç'in verdiği sözleri yerine getirmediğini söylediğine vurgu yapıldı.





"Erdoğan defalarca uyardı"

Finlandiya basınından "HBL" adlı internet sitesi, "Erdoğan, yine Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını durdurmakla tehdit etti" dedi.

Erdoğan'ın, konuşması sırasında söylediği "Şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum." şeklindeki ifadesi anımsatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Finlandiya ve İsveç'in, taahhütlerini yerine getirmemeleri halinde Ankara'nın tavrının değişebileceği yönünde defalarca uyarıda bulunduğu vurgulandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO uyarısı ViDEO