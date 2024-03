Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna barış zirvesi çağrısı Fransa'da meclise taşındı Fransa'da muhalif lider ve Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, Rusya-Ukrayna savaşında bir ateşkes sağlanması çağrısıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış zirvesi önerisini Ulusal Meclis'te tartışmaya açtı.

AA

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma sürerken, çatışmanın sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanması yönünde diplomatik adımlar atılmaya devam ediyor.

Türkiye'nin de barışa yönelik çabaları sürüyor.

"Barış zirvesine ev sahipliğine hazırız"

Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Ülkesi ve Rusya arasında devam etmekte olan savaşa yönelik görüşmeler gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında, "Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliğine hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

Bu çağrı Fransa'da Ulusal Meclis'te gündeme getirildi.

"Her hafta çok sayıda ölümü ve yıkımı beraberinde getiriyor"

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki durum ile Fransa ile Ukrayna arasında 16 Şubat'ta imzalanan güvenlik anlaşması ele alındı.

Kurulda konuşma yapan milletvekili Fabien Roussel, insanlık için Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve ateşkes için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Roussel, Rusya ile Ukrayna arasında önünde sonunda müzakereler yapılacağını savunarak, "O zaman bir dakika dahi kaybetmeyelim, çünkü her saat, her gün, her hafta çok sayıda ölümü ve yıkımı beraberinde getiriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'barış zirvesi' çağrısı gündeme geldi

Bu savaşta ateşkes sağlanması için tüm diplomatik yollara başvurulmadığını kaydeden Roussel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart'ta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında yaptığı "Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız." açıklamasına işaret etti.

Roussel, "Brezilya, Hindistan, Çin hatta Güney Afrika tekliflerde bulundu. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna zirvesini ağırlamaya hazır olduğunu söyledi. Rusya, ateşkese hazır olduğunu söyledi." diye konuştu.

Ukrayna krizi ve Fransa'nın yaklaşımı

Fransız milletvekili, ülkesinin Rusya'ya karşı savaşa girmemesi için, Ukrayna'ya yönelik desteğin "kırmızı çizgileri" aşmadan yapılması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ihtimalinin masada olabileceği yönündeki açıklamalarının halkı şoke ettiğinin altını çizen Roussel, Fransa'nın Ukrayna ile imzaladığı güvenlik alanındaki anlaşmanın savaşı yatıştırmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Roussel, ayrıca Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği'ne girmesine karşı olduğunun altını çizdi.

Filistin meselesine Fransa'nın tavrı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Roussel, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkının maruz kaldığı türden suçları kınama konusunda çifte standart sergilenmemesi gerektiğini söyledi.

Roussel, Fransa'ya 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devletini tanıması çağrısında bulunarak, bu adımın, başka ülkelerin de bu yönde karar almasına yol açacak güçlü bir siyasi eylem olacağını ifade etti.

Güvenlik anlaşması meclisten geçti

Genel Kurulda Ukrayna ile 16 Şubat'ta güvenlik alanında imzalanan işbirliği anlaşması oylamaya sunuldu. Anlaşma, 99 "Hayır"a karşı 372 "Evet" oyuyla kabul edildi.

Oylama öncesi kurulda konuşma yapan Başbakan Gabriel Attal, "Bizim için Ukrayna'ya sırtımızı çevirmek, kendi değerlerimize sırt çevirmek anlamına geliyor." dedi.

Attal, Ukrayna'ya gerektiği kadar yardımcı olacaklarını ifade ederek, Fransa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna'ya 2,6 milyar avro değerinde askeri malzeme gönderdiğini aktardı.

Rusya'nın sadece Ukrayna için değil, Avrupa ve Fransa için de tehdit oluşturduğunu savunan Attal, Rusya'nın, Fransızların değerlerine ve hayat tarzına saldırdığı yorumunu yaptı.

Attal, Ukrayna'nın bu savaşta başarılı olmasının Fransızların yararına olacağını vurgulayarak, "Ukrayna'yı terk etmeyeceğiz ve prensip olarak hiçbir seçeneği dışlamıyoruz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)