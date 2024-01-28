Dışişleri Bakanlığı'ndan UNRWA tepkisi: Endişeyle karşılıyoruz Ankara'dan yapılan açıklamada, UNRWA'ya yapılan yardımların durdurulmasının endişeyle karşılandığı belirtildi. Filistin halkının, bu durumdan zarar göreceği kaydedildi.

AA

Bazı ülkeler, İsrail'in iddiaları üzerine Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yardımları durdurdu.

Türkiye, bu karar tepki gösterdi. Açıklama, Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

"Yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bazı ülkelerin UNRWA'ya yaptıkları yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz.

İsrail, 150’den fazla UNRWA çalışanını öldürdü

UNRWA'nın milyonlarca Filistinli mültecinin hayati ihtiyaçlarını, son derece zor şartlar altında karşıladığı belirtilen açıklamada, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana UNRWA’nın 150’den fazla çalışanının, İsrail tarafından öldürüldüğü hatırlatıldı.

Filistin halkına zarar verecek

Açıklamada, UNRWA’nın birkaç mensubuna yönelik birtakım iddialar nedeniyle bu kuruluşa yapılan yardımların durdurulmasının "öncelikle Filistin halkına" zarar vereceği vurgulandı.

UNRWA’ya yardımları kestiğini açıklayan ülkelerin, bu kararlarını gözden geçirmeleri temenni edildi.

Filistin: Toplu cezalandırma

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan, İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından bazı ülkelerin UNRWA'ya finansal desteklerini kesmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in UNRWA'ya karşı yürüttüğü kampanyanın Filistin davasının tasfiyesini amaçladığı ve bunun, "toplu bir cezalandırma" olduğu belirtildi.

UNRWA'ya finansal desteğini kesme kararı alan ülkelere de bu kararlarından geri adım atma çağrısında bulunuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)