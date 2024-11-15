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AA

İsrail, Orta Doğu'da savaşı daha geniş bir alana yaymak istiyor.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de 50 bine yakın masumu öldüren İsrail, aynı politikayı Lübnan'da da uygulamaya çalışıyor.

Lübnan'a gerçekleştirilen saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısında artış yaşanırken İsrail televizyonu, ateşkesten bahsetmeye başladı.

GÖZLER TRUMP'A ÇEVRİLDİ

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, barış için bazı sinyaller vermişti. "Benim yönetimimde Orta Doğu'da barış vardı ve çok yakında yine barış olacak." diyen Trump ile ilgili İsrail devlet televizyonu KAN, yeni bir haber geçti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde; Trump'ın, 10 Kasım'da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldiği belirtildi.

LÜBNAN'DA ATEŞKES OLACAK MI?

Trump'a yakın isimlerin de katıldığı görüşmede, Lübnan'da ateşkese varılması dahil birçok konunun ele alındığı ifade edildi.

"LÜBNAN KONUSUNDA ANLAŞIN"

Görüşmede, Dermer'in Trump'ı Lübnan'da ateşkese varılması için hazırlanan taslak hakkında bilgilendirdiği, Trump'ın da hazırlanan taslağa onay vererek, "Lübnan konusunda anlaşmanızı istiyorum, itirazım yok." ifadesini kullandığı aktarıldı.

TASLAK LÜBNAN TARAFINA İLETİLDİ

Uluslararası basında çıkan haberlerde, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için hazırlanan taslağın, Lübnan tarafına iletildiği bildirilmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail savaş uçakları, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye 10'a yakın hava saldırısı düzenledi.

Şafak vakti Dahiye'deki Burc el-Baracine, Hatum ve Şeyyah bölgelerini hedef alan İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gubeyri'de bir noktaya iki, Şuveyfat'ta ise Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na yakın bir noktaya bir hava saldırısı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bu saldırıların ardından da Beyrut'un güneyini hedef alan İsrail, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerine saldırı düzenledi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR: LÜBNAN'DA SON DURUM

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 216'sı çocuk ve 653’ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 365 kişi öldü, 14 bin 344 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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