Lübnan: Altyapımız İsrail tehdidi altında

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin, Hizbullah’ın ABD ile İran arasında çıkabilecek olası bir savaşta yer alması halinde İsrail’in Lübnan altyapısını vurabileceği uyarısı aldığını duyurdu.

Recci, uyarının kaynağına ilişkin detay paylaşmasa da, bu tehlikeyi önlemek amacıyla tüm imkanlarla çalıştıklarını belirtti.

"HİZBULLAH'I YENİ BİR MACERADAN UZAK TUTMAK İSTİYORUZ"

Bakan Recci, açıklamasında, “Hizbullah’ın yeni bir maceraya atılmamasını ve Lübnan’ı ilave bir yıkımdan uzak tutmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, bölgedeki gerginliğin ve olası çatışma senaryolarının Lübnan için ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.