İran: Trump, Naziler gibi propaganda yapıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre’de yaptığı İran’ı hedef alan konuşmasına tepki gösterdi. Bekayi, Trump ve Washington yönetimini, “yalanı gerçeğe dönüştürme” propagandası yürütmekle suçladı.

"BİR YALANI YETERİNCE TEKRARLARSANIZ, GERÇEĞE DÖNÜŞÜR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bekayi, Trump’ın iddialarını Nazi Almanyası’nın Enformasyon Bakanı ve Hitler’in danışmanı Joseph Goebbels’in propaganda yöntemleriyle karşılaştırdı:

Profesyonel yalancılar, sahte hakikat üretme konusunda özel bir uzmanlığa sahiptir. Bir yalanı yeterince sık tekrarlarsanız, gerçeğe dönüşür sözü, Goebbels tarafından ortaya atılmış ve yaygın şekilde kullanılmıştır.

Bekayi, bu yöntemin günümüzde ABD yönetimi ve çevresindeki savaş yanlıları ile “soykırımcı İsrail rejimi” tarafından İran’a karşı yürütülen dezenformasyon kampanyasında sistematik şekilde kullanıldığını vurguladı.

"İRAN'A YÖNELİK İDDİALAR BÜYÜK YALAN"

İran’ın nükleer programı, balistik füzeleri ve ocak ayındaki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ileri sürülen iddiaların yalnızca tekrarlanan büyük yalanlardan ibaret olduğunu belirten Bekayi, vatandaşları bu tür açıklamalara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

TRUMP NE DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’deki Birliğin Durumu konuşmasında İran’ı Avrupa ve ilerleyen dönemde ABD topraklarını hedef alabilecek balistik füzeler geliştirmekle suçlamış, Tahran yönetiminin nükleer silah üretme çabasında olduğunu iddia etmişti.

Trump, ocak ayında İran’da şiddetlenen protestolarda 32 binden fazla göstericinin hayatını kaybettiğini ileri sürerek İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurgulamış, diplomasiye öncelik verdiklerini ifade etmişti.