Gazze’de Filistinliler, Ramazan’da da mezarlıklarda hayatta kalıyor

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta, İsrail’in saldırılarında evleri yıkılan ve sığınacak yer bulamayan Filistinliler, Ramazan ayında mezarlıklarda kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

"AKREP, YILAN VE SİNEKLERDEN ÇOK ÇEKİYORUZ"

45 yaşındaki Mazin Yunus, 10 kişilik ailesiyle birlikte 8 aydır mezarlıkta yaşıyor. Ekim 2023’te İsrail saldırıları sırasında Batı Şeria’nın El Halil bölgesinde hapse atılan Yunus, serbest kaldıktan sonra Gazze’ye döndü.

Mezarlıkta yaşamın zorluklarını anlatan Yunus, şunları söyledi:

Akrep, yılan ve sineklerden çok çekiyoruz. Mezarların arasında yaşıyoruz ve korkuyoruz. Uykudan uyanıyorum, besmele çekiyorum. Cami yakında olmasına rağmen sabah namazı için giderken korkuyorum. Çocuklar gece tuvalete gitmek istediğinde korktukları için bizi uyandırıyor.

"MEZARDA YAŞAMAYI İSTEMİYORUZ AMA MECBURUZ"

64 yaşındaki Hitam el-Galban, kızı ve torunlarıyla birlikte mezarlıkta çadırda kalıyor. Galban, evlerinin yıkıldığını ve temel ihtiyaçları karşılayacak malzeme bulamadıklarını ifade etti:

"Mezarlıkta yaşamayı istemiyoruz, buna mecburuz. Yatağım yok, yastığım yok, gaz yok, yoruldum artık. Şu an burada oturuyorum ama soğuktan titriyorum."

ZOR KOŞULLARDA RAMAZAN

İsrail saldırıları sonrası Gazze’de evlerin yüzde 90’ı yıkılırken 2 milyondan fazla Filistinli yerinden oldu. Yer bulamayan aileler, çadırlarını mezarlıklara kurarak iftar ve sahurlarını kabirlerin arasında yapıyor.

Uzmanlar, Gazze’nin işgal altındaki alanlarının yarısından fazlasında yaşam koşullarının zor olduğunu ve Filistinlilerin hayatta kalabilmek için her türlü alanı barınak olarak kullandığını belirtiyor.

Bu tablo, bölgedeki insani kriz ve yerinden edilen Filistinlilerin Ramazan ayındaki hayatta kalma mücadelesini gözler önüne seriyor.