Donald Trump federal afet kurumunu kapatacak

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Federal hükümetlerin yetkilerini artırıp, eyaletlerin yetkilerini azaltmaya çalışan ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken hamle...

Beyaz Saray'da bir basın brifingi sırasında konuşan Trump, Federal Afet Kurumu'nun (FEMA) "aşamalı olarak" kaldırılacağını belirtti.

VALİLERİ İŞARET ETTİ

Valilerin afet müdahalesinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Trump, afetlerle mücadelede sorumluluğun eyaletler ve valilere geri verileceğini kaydederek, "Eğer üstesinden gelemeyeceklerse vali olmamaları gerekir." dedi.

FONLAR DOĞRUDAN BAŞKANLIK OFİSİNDEN DAĞITILACAK

Acil durum fonlarının federal kurumlar yerine doğrudan başkanlık ofisinden dağıtılacağını ekleyen Trump, "daha az" ve "doğrudan" para dağıtılacağının altını çizdi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), ABD'nin kasırga sezonunun hazirandan kasım sonuna kadar süreceğini bildirdi.