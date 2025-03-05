Donald Trump: Gümrük vergileri ABD'yi yeniden zengin yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde ilk kongre konuşmasını gerçekleştirdi.

Trump'ın konuşmasının başında Temsilciler Meclisi salonunda ilginç bir olay yaşandı.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Al Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken Green'in salondan çıkarılmasının ardından Trump, konuşmasına devam etti.

"GÜMRÜK VERGİLERİ ABD'Yİ YENİDEN ZENGİN YAPACAK"

Joe Biden yönetiminden enkaz devraldıklarını belirten Trump, "Enerji fiyatlarını düşüreceğiz. ABD halkının cebine daha fazla para girecek. Büyük rüyaların ve cesur adımlar atmanın zamanı, ABD rüyası geri döndü" ifadelerini kullandı.

Trump, Altın Kart uygulamasıyla birlikte 5 milyon dolarlık iş kuranların ABD vatandaşı olacağını açıkladı.

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İlk görev günümde güney sınırımızda ulusal acil durum ilan ettim ve ABD ordusunu ülkemizin işgaline karşı koymak üzere görevlendirdim. Sonuç olarak geçen ay yasa dışı sınır geçişleri en düşük seviyeye indi. Adaletsiz Paris İklim Anlaşması'ndan çekildim. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildim. Amerikan karşıtı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden de çekildim. 2 Nisan'dan sonra karşılıklı gümrük vergileri devreye girecek. Gümrük vergileri uygulaması ABD'yi yeniden zengin yapacak. Polis memurlarını öldüren herkes için zorunlu idam cezası öngören bir kararname imzaladım. Altın Kubbe savunma sistemi için Kongre'den bütçe istiyorum. Savunmamız için bu çok önemli.

"UKRAYNA MÜZAKERE MASASINA GELMEYE HAZIR"

Panama Kanalı'nı yeniden alacağız. Panama Kanalı Amerikalılar tarafından Amerikalılar için inşa edilmişti. 38 bin Amerikan işçisi hayatını kaybetti. Tarihimizdeki en pahalı projeydi. Biz bunu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz.



Grönland, çok küçük bir nüfus ve son derece büyük bir toprak parçası. Grönland, bizim için önemli. Bize katılmak isterse seve seve kabul ederiz.



Ukrayna ve Rusya ile yaşananlarla ilgili konuşuluyor. Orada da savaşı durdurmak için çalışıyorum. ABD, Ukrayna'nın savunmasına yüz milyarlarca dolar destek gönderdi. Biz 350 milyar dolar harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den bir mektup aldım. Ukrayna, müzakere masasına gelmeye hazır. 'Trump'ın güçlü liderliği altında barış için çalışmaya hazırız' dedi. 'Değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazırız' dedi. Rusya ile de konuştum. Onlar da barış için hazır.