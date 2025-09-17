Donald Trump, İngiltere Kralı Charles'ın önüne geçti

ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye gitti.
İngiltere Kralı 3. Charles ile görüşeceği Windsor Kalesi'ne helikopteriyle gelen Trump ile First Lady Melania Trump'ı Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton karşıladı.
Karşılamanın ardından resmi tören alanına geçen Trump, İngiliz medyasında gündem oldu.
KRALİYET PROTOKOLÜNÜ İHLAL ETTİ
Resmi tören sırasında Trump, Kraliyet protokolünü ihlal ederek İngiltere Kralı Charles’ın önüne geçti.
Kameralara yansıyan bu durum, ülkede tartışma konusu yarattı.