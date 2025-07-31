Donald Trump: Kanada'nın Filistin'i tanıma kararı ticaret anlaşmasını zorlaştırır

İsrail, Gazze'ye yönelik soykırım ve abluka uygulamasını sürdürüyor.

İsrail'in bu uygulamalarını kınayan Fransa, İngiltere, Avusturalya, Malta ve son olarak Kanada, Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarının sinyallerini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın bu çıkışına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"TİCARET ANLAŞMASINI ZORLAŞTIRACAK"

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kanada'nın Filistin'i tanıyacağını açıklamasına değinen Trump, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak." ifadesini kullandı.

KANADA, FİLİSTİNİ DEVLET OLARAK TANIYACAĞINI AÇIKLADI

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" duyurmuştu.