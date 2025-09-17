Abone ol: Google News

Donald Trump ölümden döndü: İçinde bulunduğu uçak çarpışma tehlikesi atlattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Londra'ya ilerleyen başkanlık uçağıyla, Spirit Airlines'a ait bir yolcu uçağının çarpışma tehlikesi yaşadığı bildirildi.

17.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump'ın zor anları...

ABD basınındaki haberlere göre, Başkan Donald Trump'ın resmi ziyaret için Londra'ya yaptığı yolculuk sırasında Spirit Airlines'a ait bir yolcu uçağı ile ABD Başkanı'nın Air Force One tipi uçağı, havada çarpışma tehlikesi geçirdi.

Olayın, 16 Eylül Salı günü, Long Island üzerinde meydana geldiği belirtildi.

PİLOTLARA UYARI GİTTİ

Hava trafik kontrolörünün, Trump'ın uçağıyla yolcu uçağının aynı irtifada olması nedeniyle Spirit pilotlarını rotalarını değiştirmeleri konusunda uyardığı kaydedildi.

İki uçağın, müdahalenin ardından birbirlerinden birkaç mil uzakta güvenli bir mesafede kalmayı başardığı aktarıldı.

