Donald Trump: Pakistan-Afganistan gerilimini çözeceğim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afganistan ve Pakistan arasında yaşanan sınır gerilimi sonrası sağlanan ateşkesin süresi, Türkiye'nin de arabuluculuğuyla uzatıldı.

47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesi marjında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan Trump, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"BUNUN ÇABUK ÇÖZÜLMESİNİ SAĞLAYACAĞIM"

Trump, "Pakistan ile Afganistan'ın (müzakerelere) başladığını duydum. Fakat bunun çok çabuk çözülmesini sağlayacağım." ifadelerini kullanarak Pakistanlı liderlerin "harika insanlar" olduğunu söyledi.

PAKİSTAN VE AFGANİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

MÜZAKEREYE TÜRKİYE DE KATILDI

Doha'daki görüşmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİLER

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri dün bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.

İstanbul'daki görüşmelere ilişkin resmi makamlardan ise açıklama yapılmamıştı.