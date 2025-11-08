Donald Trump: Putin'le görüşme her zaman ihtimal dahilinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı Beyaz Saray'da ağırlayan AD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenmesi planlanan ancak daha sonra iptal edilen Trump-Putin zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"HER ZAMAN BİR İHTİMAL VAR"

Donald Trump, görüşmenin yapılması ihtimaline ilişkin, "Her zaman bir ihtimal var. Çok yüksek bir ihtimal." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMENİN BUDAPEŞTE'DE YAPILMASINI İSTERİM"

Olası bir görüşmenin Budapeşte’de yapılmasını isteyip istemediği sorulan Trump, "Macaristan’da, Budapeşte'de yapılmasını isterim. Başta yapmak istemediğimi fark ettim çünkü önemli bir şey olacağını düşünmüyordum. Ama yaparsak Budapeşte’de olmasını isterim, evet, iyi olur." diye konuştu.

TRUMP, PUTİN İLE GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 16 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde, Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'ın 21 Ekim'de Trump ile Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıklamasının ardından Trump, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti.